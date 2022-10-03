İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak.
HEYBELİADA'DA 25 SAATLİK SU KESİNTİSİ
Adalar ilçesinde yer alan Heybeliada Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 25 saat su verilmeyeceği açıklandı.
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Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.20'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. 100Yıl Mahallesine su verilemeyecek.
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Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.41'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Terkos Mahallesine su verilemeyecek
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Şişli'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Eskişehir Mahallesi, Feriköy Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Bozkurt Mahallesi ve Duatepe Mahallesine su verilemeyecek.
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