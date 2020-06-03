İstanbul'un yeni hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu her iki hastaneyle ilgili olarak "Burada öncelikli olarak salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu, yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı, acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008'er yatağıyla hastanelerimiz hizmete devam edecek. Tabii sağlık turizmi de buralarda hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi" dedi.