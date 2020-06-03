İstanbul'un yeni hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı
İstanbul'da 45 günde tamamlanan yeni acil durum hastaneleri ilk koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu her iki hastaneyle ilgili olarak "Burada öncelikli olarak salgın hastalarına bakacağız. Daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu, yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı, acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008'er yatağıyla hastanelerimiz hizmete devam edecek. Tabii sağlık turizmi de buralarda hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi" dedi.
TEK KİŞİLİK MÜŞAHADE ODALARI
45 günde tamamlanan hastaneler ileri teknolojiyle hizmet veriyor. Hastanelerin ayrı ayrı 432 yoğun bakım odası bulunuyor. Ayrıca bütün odalar yoğun bakım olarak kullanılabilecek alt yapıya sahip. Hastanelerin acil servislerinde bulunan müşahede odaları da tek kişilik. Acil servise gelen hastalar burada ilk müdahaleleri yapılırken, test sonuçlarını da bekliyor.
3 BOYUTLU TOMOGRAFİ Her iki hastanede de 4'er tane tomografi ve MR odası bulunuyor. 3 boyutlu görüntüleme yapan tomografi cihazları koronavirüs vakalarının tespit ve tedavisinde önemli rol üstleniyor. 3 boyutlu görüntüleme sayesinde çok daha detaylı sonuçlar alınarak tanı ve tedavi süreci hızlanıyor.