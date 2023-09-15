İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 27'nın altına indi

Prof. Dr. Tecer, Marmara Bölgesi'nde durumun daha vahim olduğunu belirterek, "Bölgenin bu ayki 2023 yılındaki aldığı yağış ağustos ayı itibarıyla 5 milimetre. Ama geçen yılın aynı ayında bu 42,5 milimetre idi. Buranın uzun dönemli ortalaması ise yaklaşık olarak 10- 19 milimetre civarındı. Dolayısıyla bu bölgede geçen yıla göre yüzde 91 oranında yağışlarda azalma var. Totalde ise uzun dönemli ortalamalara baktığımız zaman da yüzde 74 oranında bir azalma var. Bu bölge bu sene çok ciddi bir yağış azlığıyla, yağışsızlıkla karşı karşıya kaldı. Geçen sene de bundan söz etmiştik. Ortalama bu bölgeye düşen kar yağışlarında bir azalma var. Kar yağışları barajları, yer altı sularını besleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu bölge yağışın azalması, sıcaklıkların artması nedeniyle yoğun ve şiddetli bir kuraklık yaşandı, yaşanıyor. Bunun etkisini de önümüzdeki günlerde muhakkak göreceğiz. Tabii bu bize şunu söylüyor, iklim değişikliği ile beraber azalan yağışlar, artan sıcaklıklar ve iklim anormallikleri aşırı seller, yağışlar bunlar hep iklim değişikliklerinin sonuçları" diye konuştu.