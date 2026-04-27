İstanbul'un burnunun dibinde endişelendiren gelişme... Binlercesi ölü olarak bulundu!
Tekirdağ'da bulunan Ulaş Göleti'nde su yüzeyine vuran binlerce ölü balık, mahalle sakinlerini ve çevrecileri ayağa kaldırdı. Tarımsal sulamada kullanılan göletteki bu kitlesel ölümün ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. "Fabrika atıkları mı gölete karışıyor?" sorusu gündemdeki yerini korurken, alınan numuneler üzerinde incelemeler başlatıldı.
Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Göleti'nde toplu balık ölümleri yaşandı. İnceleme başlatan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulamada kullanılan Ulaş Göleti'nde dün akşam saatlerinde toplu balık ölümleri yaşandı.
Göletin içi ve savak kısmında binlerce ölü sazanı gören vatandaşlar durumu Ergene Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.
Müdürlükten gelen ekipleri su ve ölü balıklardan numune alıp incelemeye gönderdi.
