İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar

İHA'nın haberine göre köyde 2 aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle 2 büyükbaş hayvanının öldüğünü ileri süren Metin Aslan, sürüsüyle köy yolunu kapattı. Besiciye kısa süre içinde köy halkı da destek vererek eyleme destek oldu. Yaklaşık 100 kişi yol kapama eylemine katıldı. Besici Metin Aslan, Kirazlı ve Elmalık köyünde 2 aydır suların olmadığını söyledi. Yetkililerin suyun neden verilmediği hakkında açıklama yapmadığını ifade eden Aslan, bu süreçte 2 ineğinin hastalık yaşamadan öldüğünü, nedeninin ise susuzluk olabileceğini iddia etti.