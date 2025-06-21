İstanbul'un burnunun dibindeki halk plajında İHA bulundu

Burada SAS (Sualtı Savunma) timleriyle kurulan koordine çerçevesinde yapılan ilk değerlendirmede, İHA’nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan cismin, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.