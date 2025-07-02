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  4. Binlerce kez yazıklar olsun! İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler!

İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler

İstanbul'da özellikle hafta sonları milyonların yemyeşil doğa ve masmavi deniz ile nefes almak için akın ettiği Şile'de çekilen bu mide bulandıran görüntüler isyan ettirdi...

Kaynak: İHA
İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler - Resim: 1

İstanbul’un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıklar doğaya gelişigüzel şekilde bırakıldı. 

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İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler - Resim: 2

Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve yol kenarlarında yoğun şekilde biriken çöpler, çevre sağlığını tehdit ederken, doğal yaşam alanlarını da olumsuz etkiliyor. 

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İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler - Resim: 3

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

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İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler - Resim: 4
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