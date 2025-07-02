İstanbul'un cennetini cehenneme çevirdiler
İstanbul'da özellikle hafta sonları milyonların yemyeşil doğa ve masmavi deniz ile nefes almak için akın ettiği Şile'de çekilen bu mide bulandıran görüntüler isyan ettirdi...
Kaynak: İHA
İstanbul’un Şile ilçesinde poşetlere doldurulmuş hayvan pislikleri, pet şişeler ve çeşitli plastik atıklar doğaya gelişigüzel şekilde bırakıldı.
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Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve yol kenarlarında yoğun şekilde biriken çöpler, çevre sağlığını tehdit ederken, doğal yaşam alanlarını da olumsuz etkiliyor.
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Bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden temizlik çalışmalarının artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.
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