İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı

Silivri Çeltik Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler büyümeden kontrol altına aldı.