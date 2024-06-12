İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı
İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 50 dönüm orman ve 30 dönüm ekili alan zarar gördü.
Kaynak: DHA
1 / 7
Silivri Çeltik Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevler büyümeden kontrol altına aldı.
2 / 7
Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, bölgede dronla yangın noktalarını tespit etmeye çalıştı.
3 / 7
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında yaklaşık 50 dönüm orman ve 30 dönüm ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.
4 / 7