İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı

Fatih Işık, günlerden bu yana alarm verilen Aybar Kar Fırtınası'nda yeniden kar yağacağını göz önüne alarak arkadaşları ile birlikte cumartesi günü kar ile kaplı Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti. Ata binmeyi ve kayak yapmayı aynı zamanda okçuluk yapmayı çok seven Işık, Istıranca ormanlarında hepsini bir arada yaparken kayak yaptı.