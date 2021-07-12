İstanbul'un deniz taksileri çürüyor
İstanbul'da 2008 yılında başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan ve kısa bir süre sonra projenin son bulmasıyla Haliç kıyısına terk edilen deniz taksiler, havadan görüntülendi.
İstanbul’da bir dönem deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla kullanılan deniz taksiler, yediemin otoparkında çürümeye terk edildi.
1 / 9
Deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.
2 / 9
Birçoğu yarı batık halde bulunan taksiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle 2020 yılı Aralık ayında sudan çıkartıldı.
3 / 9
Deniz taksiler, denizden çıkarılmalarının ardından İstanbul Trafik Vakfı’nın Yediemin otoparkına götürüldü. Bir süre önce 2 tanesinin ambulans olarak hizmet verdiği deniz taksilerin birçoğu artık denizde seyredemeyecek durumda.
4 / 9