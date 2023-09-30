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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın

Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un dev AVM'sinde yangın - Resim: 1

Yangın, saat 08.00 sıralarında Maltepe'de bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane bölümünde çıkan yangın sonrası AVM'nin dış cephesinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın - Resim: 2

İHA'nın haberine göre durumu fark eden AVM personelinin ihbarı üzerine olayını çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın - Resim: 3

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı. AVM'de kısa süreli bir panik yaşandı.

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İstanbul'un dev AVM'sinde yangın - Resim: 4
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