İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası
Özellikle İstanbul trafiğinde sık sık karşılaştığımız yol verme kavgaları bu sefer de bir alışveriş merkezinin otoparkına sıçradı.
Kaynak: DHA
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı.
Olay, Pazar günü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İki sürücü aynı otopark yerine girmek isterken tartışmaya başladı.
Sürücülerin yumruklarla birbirine saldırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
