İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası

Özellikle İstanbul trafiğinde sık sık karşılaştığımız yol verme kavgaları bu sefer de bir alışveriş merkezinin otoparkına sıçradı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası - Resim: 1

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM’nin açık otoparkında iddiaya göre sürücüler arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. 

İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası - Resim: 2

Olay, Pazar günü Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İki sürücü aynı otopark yerine girmek isterken tartışmaya başladı.

İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası - Resim: 3

Sürücülerin yumruklarla birbirine saldırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un dev AVM'sinde yumruk yumruğa park yeri kavgası - Resim: 4
