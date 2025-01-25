  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada

İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada

İstanbul'da Pendik Sultanbeyli ve Sancaktepe'de aynı kişiye ait üç lokantayı kurşunlayarak dükkan başına 5 milyon lira para istedikleri iddia edilen 6 kişi yakalanırken, şehir eşkıyalarının silahlı saldırılarına dair görüntüler de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada - Resim: 1

Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de bulunan aynı işletmeciye ait 3 lokanta, 20-21-22 Ocak tarihlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

1 / 12
İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada - Resim: 2

İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini arayarak "Biz size ceza kestik. Dükkan başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz" dediklerini söyledi.

2 / 12
İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada - Resim: 3

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

3 / 12
İstanbul'un eli silahlı haraç çetesi dehşeti kamerada - Resim: 4

Görüntülerde, şüphelilerin taksiye binerek olay yerine yakın yerlerde indikleri, yaya olarak işletmelere gelip ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçtıkları ardından birkaç sokak ötede kendilerini bekleyen otomobillerle uzaklaştıkları anlar yer aldı.

4 / 12