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  4. İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü

İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü

İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.

İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul`da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

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İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü - Resim: 2

Mega kenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç`te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü - Resim: 3

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İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü - Resim: 4
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