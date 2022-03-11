İstanbul'un en eşsiz noktası Pierre Loti tepesinden büyüleyen görüntü
İstanbul`un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul`da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.
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Mega kenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç`te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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