İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu

Göç Hukuku uzmanı Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi de geçtiğimiz Mayıs ayında KRT ekranlarında açıklama yapmış; “İstanbul’da Nişantaşı’ndaki Suriye konsolosluğunun önünde hemen her gün kilometreleri bulan kuyruklar var. Niçin giriyorlar bu konsolosluk önünde kuyruklara Suriyeliler?” diye sordu. Prof. Dr. Ekşi, bu kişilerin konsoloslukta pasaport ve diğer işlemleri yaptırdıklarına dikkat çekerek, “Bu demektir ki o kuyruktaki insanların Suriye devletiyle bir sorunu yok” tespitinde bulundu.