İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu
İstanbul Teşvikiye’de bulunan Suriye Konsolosluğu önünde Suriyelilerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
İstanbul Teşvikiye’de bulunan Suriye Konsolosluğu önünde Suriyelilerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaştığı görüntülerde polis, Suriyelileri hizaya sokmak için uzun uğraşlar verdi.
Tanal paylaşımında; “Suriye Konsolosluğu önü /Bu gün randevusuz işlem yapıldığı için sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin her yerinden bulunan Suriyeliler Teşvikiye’de…Teşvikiye’de bulunan Suriye Konsolosluğu randevu ile çalıştığı günler ancak 50 kişinin işlemi yapılabiliyor. İnternet üzerinde İşlemler yapılabilse veya randevu sistemine erişim rahat olabilirse bu kuyruklar oluşmaz.” İfadelerini kullandı.
Göç Hukuku uzmanı Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi de geçtiğimiz Mayıs ayında KRT ekranlarında açıklama yapmış; “İstanbul’da Nişantaşı’ndaki Suriye konsolosluğunun önünde hemen her gün kilometreleri bulan kuyruklar var. Niçin giriyorlar bu konsolosluk önünde kuyruklara Suriyeliler?” diye sordu. Prof. Dr. Ekşi, bu kişilerin konsoloslukta pasaport ve diğer işlemleri yaptırdıklarına dikkat çekerek, “Bu demektir ki o kuyruktaki insanların Suriye devletiyle bir sorunu yok” tespitinde bulundu.