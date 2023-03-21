''İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor!''

İSTANBUL Üniversitesi -Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk Erken uyarı sistemi için Kandilli Rasathanesi görevlidir yasal olarak, AFAD değil. Bütün datalar Kandilli'de 'proses' edilir. Kandilli kararı İstanbul'daki yöneticilere iletecektir, dijital olarak. Direkt sistemi kapatacaktır ama bu sistem bugün çalışmıyor maalesef. Bunu da üzülerek söylemek istiyorum" diye konuştu. Kandilli Rasathanesi'nden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ancak rasathanenin internet sayfasında İstanbul Deprem Hızlı Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi hakkında bilgiler yer alıyor.