İstanbul'un göbeği! 50 TL için bunu yapıyorlar

"Türkiye’ye nasıl geldiniz?" sorusuna başka bir Afgan, “Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’deyim. Afganistan’dan İran’a kadar yürüyerek geldik. Çok zor bir yolculuk yaptık. İran’dan ormanlık alan üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdik. Türkiye’ye geçtikten sonra otobüsle İstanbul’a kadar geldik. Yaşadığımız ev kiralık. Aylık 1500 lira kira ödüyoruz. Evde 8 kişi yaşıyoruz. Kiramızı bölüşüyoruz. Her gün iş çıkmasa da günde ortalama 80 lira kazanıyoruz. Gittiğimiz işlerde öğle yemeğimizi veriyorlar. Burada kaçak olduğumuz için çok fazla hakkımız da yok. Ancak Afganistan’daki kötü şartlarda olmaktansa burada bu tip işlerde çalışmak daha avantajlı oluyor” ifadelerini kullanıyor.

