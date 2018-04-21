İstanbul'un göbeği! 50 TL için bunu yapıyorlar
İstanbul'un Beykoz ilçesi Küçüksu Mahallesi Afgan mültecilere ev sahipliği yapıyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye gelen Afganlar, Küçüksu Mahallesi’nde gruplar halinde bekleyerek kendilerine iş arıyor.
Geçmiş yıllarda sıklıkla görülen ancak son yıllarda azalan ‘işçi pazarları’nı artık daha çok Afgan mülteciler oluşturuyor. Daha çok inşaat işleri, yük taşımacılığı, bahçe bakımı ya da bu tip işlerde çalışabilmek için Afganların saat sabah 05.00’ten öğleden sonra 15.00’e kadar bekliyorlar.
Çantaları sırtlarında onlarca kişi önlerinden geçen arabaların durmasını bekliyor. “Burada neden bekliyorsunuz?” sorusuna Türkçesi iyi olan ve Afganistan’dan geldiğini söyleyen kişi şöyle cevaplıyor:
“İş bekliyoruz.” Türkiye’ye ne zaman geldiğini sorulan Afgan anlatmaya başlıyor: “Yaklaşık 1 aydır İstanbul’dayım. Daha önce 2 yıldan fazla süre İstanbul’da yaşamıştım. Ancak Afganistan’a geri dönmüştüm. Orada yine iş bulamayınca yeniden Türkiye’ye geldim. Burada da çalışmak için bekliyoruz. Her gün sabah 05.00’te beklemeye başlıyoruz. İnşaatlarda ya da bahçelerde çalışıyoruz. İşine göre aldığımız para da değişiyor. Günlük 50 lira ile 120 lira arasında değişiyor.”
"Türkiye’ye nasıl geldiniz?" sorusuna başka bir Afgan, “Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’deyim. Afganistan’dan İran’a kadar yürüyerek geldik. Çok zor bir yolculuk yaptık. İran’dan ormanlık alan üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdik. Türkiye’ye geçtikten sonra otobüsle İstanbul’a kadar geldik. Yaşadığımız ev kiralık. Aylık 1500 lira kira ödüyoruz. Evde 8 kişi yaşıyoruz. Kiramızı bölüşüyoruz. Her gün iş çıkmasa da günde ortalama 80 lira kazanıyoruz. Gittiğimiz işlerde öğle yemeğimizi veriyorlar. Burada kaçak olduğumuz için çok fazla hakkımız da yok. Ancak Afganistan’daki kötü şartlarda olmaktansa burada bu tip işlerde çalışmak daha avantajlı oluyor” ifadelerini kullanıyor.