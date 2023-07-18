İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı!
İstanbul Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 şahıs tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaklaşık üç hafta önce yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı.
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Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şahsa saldıran kişiye meydan dayağı atıldı.
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3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.
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GÜVEN TİMLERİ KAVGAYI SONLANDIRDI
Kavga, güven timleri tarafından sonlandırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
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