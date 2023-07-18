  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı!

İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı!

İstanbul Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 3 şahıs tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! - Resim: 1

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yaklaşık üç hafta önce yaşanan olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, öncelikle esnafla tartıştı.

1 / 5
İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! - Resim: 2

Tartışmanın ardından meydanda denk geldiği üç şahsa saldıran kişiye meydan dayağı atıldı.

2 / 5
İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! - Resim: 3

3 şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dövülen kişi, kendisini ekiplerin yanına atarak kurtuldu.

3 / 5
İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! - Resim: 4

GÜVEN TİMLERİ KAVGAYI SONLANDIRDI
Kavga, güven timleri tarafından sonlandırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

4 / 5