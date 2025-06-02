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  4. İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi!

İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi

İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde 3 kadın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 1

Olay dün gece Kuruçeşme’de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı.
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İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 2

Çevredekilerin ayırdığı kavga, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)

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İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi - Resim: 3
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