İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi
İstanbul Beşiktaş'ta cadde üzerinde 3 kadın arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırdığı kavga, sokaktan aracıyla geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Olay dün gece Kuruçeşme’de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı.
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Çevredekilerin ayırdığı kavga, aracıyla sokaktan geçen bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)
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