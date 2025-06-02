İstanbul'un göbeğinde 3 kadın yumruk yumruğa birbirine girdi

Olay dün gece Kuruçeşme’de meydana geldi. Bölgede eğlenen 3 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda bir kadın, diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladı.

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