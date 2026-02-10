İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Aracıyla trafiği kapatıp dans etmeye başladı
İstanbul Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen G.K. isimli kadın, bir anda yolun ortasında durararak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kadın araç içerisinde dans etmeye başladı. Olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince kaçmak isteyen kadın, polis tarafından tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda seyreden G.K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı.
Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.
KAÇARKEN YAKALANDI
Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi.
Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
