İstanbul'un göbeğinde define avcılarına suç üstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi’nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde 23 Ağustos’ta saat 04.30 sıralarında gerçekleştirilen kaçak kazı ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, bir mezarın 6 metre kadar kazıldığı belirlenirken ayrıca 48 adet çömlek parçası, 6 adet pet şişe ve 1 adet cam kavanoz bulundu. Şüpheli tespitine yönelik araştırmada ise, 4 şüphelinin mezarlığa 2 ayrı araç ile Küçükçekmece’den geldiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen V.Ş., N.S., M.A. ve A.A. isimli şüpheliler, 25 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı.