İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti

Cadde üzerinde esnaflık yapan Şuayip Aktaş, "Gaspçı arkasından takip ediyordu sanırım. Kadını kepenklere yaslayarak dövüyor. Kadın direndi ama direndikçe daha çok vurdu. İlk izlediğimizde bıçakladı diye korktuk ama detaylı izlediğimizde çok şükür bıçaklanmadığını gördük. Kafa ve yumruk atıyor bayağı hırpaladı. O saatte kimsenin de olmaması kadın için de üzücü olaydı" dedi.