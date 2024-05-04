İstanbul'un göbeğinde dehşet: Saldırgan bir kadına yumruk atıp gasp etti
İstanbul Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. M.K. isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Y.H.'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı.
Çantasını kaptırmamak için direnen Y.H.'ya, M.K. tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Y.H.'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli M.K.'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Şuayip Aktaş, "Gaspçı arkasından takip ediyordu sanırım. Kadını kepenklere yaslayarak dövüyor. Kadın direndi ama direndikçe daha çok vurdu. İlk izlediğimizde bıçakladı diye korktuk ama detaylı izlediğimizde çok şükür bıçaklanmadığını gördük. Kafa ve yumruk atıyor bayağı hırpaladı. O saatte kimsenin de olmaması kadın için de üzücü olaydı" dedi.