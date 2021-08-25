İstanbul'un göbeğinde elektrik onarım görevlilerine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik kesintisi yaşanan caddede çalışma yapan ekiple esnaf tartıştı. Çıkan kavgada iki kişi dönerciden aldıkları döner bıçağıyla bir görevliyi yaraladı.
İstanbul Sarıyer'de bakım çalışmaları için elektrik kesintisi uygulanan Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi'nde bakım onarım görevlileriyle bir esnaf arasında tartışma çıktı.
Elektrik olmadığı için dükkanının kepengini açamadığını söyleyen esnaf, 'Elektrik verin, dükkanın kepengini açayım sonra kesersiniz' dedi. Bunun mümkün olmadığını söyleyen bakım onarım ekibi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Elektrik bakım ve onarım ekibi ile esnaf karşılıklı tekme tokat kavga etmeye başladı. Bu sırada koşarak dönerciye giren iki kişi, döner bıçağı alarak geldi.
Elinde döner bıçağı ile gelen bir kişiyi çevredeki diğer esnaf tutmaya çalışırken, bir başka kişi ise elindeki döner bıçağı ile yere düşen elektrik bakım ve onarım görevlisine vurdu. Görevli, döner bıçağı ile başından yaralandı.