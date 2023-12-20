İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi
İstanbul Şişli'de çok sayıda esnafa silah zoruyla haraç kesen, esnafın dükkanlarını kurşunlayan çete çökertildi. Çete üyelerinin evinden çelik yelekler ve silahlar ele geçirildi.
Şişli Gülbahar Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille cadde üzerinde seyreden saldırganlardan biri taksi durağına ateş açmıştı. Saldırı anı kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Şişli polisi kısa sürede plakasını tespit ettikleri aracı bir süre takibe aldı. Araç park halinde olduğu esnada ise polis operasyon için düğmeye bastı. Araca yaklaşan polis içerisindeki Hacı Bayram A.‘yı kıskıvrak yakaladı.
Şahsın üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ile 13 adet mermi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda taksi durağına ateş açan şüpheli olduğu tespit edilince gözaltına alındı.
Ayrıca şahsın “kasten yaralama” suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.