İstanbul'un göbeğinde esnafı bıktıran çete çökertildi

Ayrıca şahsın “kasten yaralama” suçundan da 11 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Çalışmalara devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, olaya karışmış olabilen ile M.A., K.A, N.S. ve M.S. isimli şahısları da aynı sokak içerisinde durdurdu.