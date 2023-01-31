İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp!

Gasbedilen araçta bulunan 3 kişi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde bırakılan araçta incelemelerde bulunduktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çantanın içinde 40 bin euro ve 20 bin dolar olduğu öğrenildi.