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İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp!

İstanbul Fatih'te 4 şüpheli 2 otomobille yolunu kestikleri başka bir otomobildekileri uzun namlulu silahlarla gasbetti. Gasbedilen çantanın içinde 40 bin euro ile 20 bin dolar olduğu öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp! - Resim: 1

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri Polonya plakalı iki otomobil, içerisindekilerin bankaya doğru gittiği otomobilin önünü kesti. 

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İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp! - Resim: 2

Araçlarından uzun namlulu silahlarla inen 4 şüpheli içerisinde 3 kişinin olduğu otomobilin camını silahların kabzasıyla kırdı. Şüpheliler daha sonra yolcu koltuğunda bulunan adamın kucağındaki para dolu çantayı alıp yabancı plakalı aracı olay yerinde bıraktıktan sonra kaçtı. 

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İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp! - Resim: 3

Gasbedilen araçta bulunan 3 kişi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde bırakılan araçta incelemelerde bulunduktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çantanın içinde 40 bin euro ve 20 bin dolar olduğu öğrenildi.

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İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan gasp! - Resim: 4

Olayı anlatan çevredeki bir vatandaş, "Bir araba önden diğeri arkadan adamı yaralamışlar. Parayı alıp kaçmışlar. Baya yüklü bir para varmış. İş adamıymış kendisi başka da bilgim yok" dedi.

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