İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti: Biri elini tuttu, diğeri çaldı!

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kadının şikayeti üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin M.K.Ö. (15) ve S.Ö. (16) olduğunu tespit etti.