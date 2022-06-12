İstanbul'un göbeğinde HDP'li vekiller, bebek katili Öcalan'a destek sloganlarıyla yürüdü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde skandal görüntüler kaydedildi. HDP'li milletvekillerinin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve "Biji Serok Apo" sözleriyle sloganlar atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti. İşte İstanbul'un göbeğindeki skandal olayla ilgili tüm detaylar...