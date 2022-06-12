İstanbul'un göbeğinde HDP'li vekiller, bebek katili Öcalan'a destek sloganlarıyla yürüdü
Bugün İstanbul sokakları eli kanlı, bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki bebek katili elebaşısı terörist başı Abdullah Öcalan için atılan sloganlar yükseldi. Skandal yürüyüşte ise TBMM kürsüsünde yemin eden HDP'li milletvekilleri de vardı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde skandal görüntüler kaydedildi. HDP'li milletvekillerinin çağrısı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının protesto edilmesi ve Öcalan'ın serbest bırakılması için bir yürüyüş gerçekleştirildi. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte terör örgütü PKK lehine ve "Biji Serok Apo" sözleriyle sloganlar atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti. İşte İstanbul'un göbeğindeki skandal olayla ilgili tüm detaylar...
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polise hareket edip polisleri tehdit etti. HDP'nin çağrılarının ardından Kadıköy'de gerçekleşen yürüyüşe polis müdahalede bulundu. HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı da öğrenildi.
Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. HDP'li vekillerin de katıldığı olayda ortaya çıkan skandal görüntülere sosyal medyadan da büyük tepki geldi.
Söz konusu olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz. Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadelerini kullandı.