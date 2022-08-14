İstanbul'un göbeğinde ''kiracı'' gerilimi: Sokağa ve bina girişine beton döktüler

Hakkında yıkım kararı verilen binada oturan, sözleşmeleri bitmeyen kiracılar müteahhit firmanın apartmanın girişine uyarılara karşın moloz dökmesine tepki gösterip olayı emniyete bildirdi. Göktaş, kendilerine kağıt gelmediğini ve daire sahiplerine söylenmediğini belirterek "Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir" diye konuştu.