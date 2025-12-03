İstanbul'un göbeğinde rezalet manzara: Maltepe, Çöptepe oldu

Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz." dedi.