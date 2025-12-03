İstanbul'un göbeğinde rezalet manzara: Maltepe, Çöptepe oldu
İstanbul'un Maltepe ilçesinde belediye iştirakine bağlı işçiler iddiaya göre maaşlarının geç ödenmesi ve mesailerinin eksik yatırılması nedeniyle çalışmıyor. Sokaklarda çöplerin birikmesi sonucu oluşan yoğun koku nedeniyle bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Belediye ile yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. 3 gündür toplanmayan çöpler sebebiyle ilçe genelinde çöp yığınları oluştu.
Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34' üncü maddesine dayanarak, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı.
DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kötü kokuya neden oluyor.
Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz." dedi.