İstanbul’un göbeğinde tarihi köşkü talan ettiler
İstanbul Üsküdar'da bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Kandilli Köşkü, altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan definecilerin hedefi haline geldi. Defineciler tarafından talan edilerek harabeye çevrildi.
Üsküdar’daki Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası’nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında Üsküdar'da yaptırıldı.
1 / 6
Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün günümüze kadar ulaşmasını sağladı.
2 / 6
Hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi haline geldi.
3 / 6
Altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan defineciler, tarihi köşkü talan etti. Yıllarca süre gelen bakımsızlığın yanı sıra defineciler köşkün her köşesini istila etti.
4 / 6