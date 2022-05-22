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  4. İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar

İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar

Taksim Meydanı’nı mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler bu iş için çocuklarını da kullanmaktan çekinmiyor.

İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar - Resim: 1

Taksim Meydanı’nı ve İstiklal Caddesi’ni hedef alan dilenciler, burada özellikle turistleri hedef alarak onlara zor anlar yaşatıyor. Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti.

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İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar - Resim: 2

Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı.

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İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar - Resim: 3

Öte yandan, aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi.

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İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar - Resim: 4
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