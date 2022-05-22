İstanbul'un göbeğinde tepki çeken görüntüler: Turist avına çıktılar

Taksim Meydanı’nı ve İstiklal Caddesi’ni hedef alan dilenciler, burada özellikle turistleri hedef alarak onlara zor anlar yaşatıyor. Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilencilerin, para alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti.