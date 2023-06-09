İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu dehşeti
İstanbul Fatih’te birbirine bıçak sallayan yabancı uyruklu 2 kişinin kavgası korku dolu anlara yol açtı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Gençler yanında taşıdığı bıçakları çekerek birbirlerine sallamaya başladı. Çevredekiler araya girmek istese de başarılı olmadı.
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O sırada cadde üzerinde denetim yapan Fatih Belediyesi Sivil Zabıta ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kavgaya karışan şahısların ellerindeki bıçakları alarak polise bilgi verdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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