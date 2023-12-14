İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı

İBB tarafından 628 milyon 500 bin lira tahmini satış bedeli belirlenen arsa için sunulan iki teklif sonrasında; KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının 640 milyon liralık ilk teklif bedeli, açık artırma yöntemine geçilme kararı alınan ihalede başlangıç bedeli olarak belirlendi. Encümen üyelerinin kararıyla iki isteklinin artırım tekliflerinin minimum sınırı ise, 5 milyon lira oldu.