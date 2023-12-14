İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı
Türkiye'nin en değerli ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 882 metrekarelik arsa, KİPTAŞ A.Ş ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığına satıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Dikilitaş Mahallesi'ndeki; İSPARK otoparkının da hizmet verdiği 2 bin 882 metrekarelik arsa, Saraçhane'deki İBB Encümen Salonu'nda ihaleyle satışa sunuldu. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ve iki farklı şirketin tekliflerinin yer aldığı ihalede IC İçtaş A.Ş'nin ve KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının kapalı zarf içerisinde iletilen teklifler, İBB Encümen üyeleri huzurunda açıldı.
İBB tarafından 628 milyon 500 bin lira tahmini satış bedeli belirlenen arsa için sunulan iki teklif sonrasında; KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığının 640 milyon liralık ilk teklif bedeli, açık artırma yöntemine geçilme kararı alınan ihalede başlangıç bedeli olarak belirlendi. Encümen üyelerinin kararıyla iki isteklinin artırım tekliflerinin minimum sınırı ise, 5 milyon lira oldu.
İki teklif verenin sırayla gerçekleştirdiği 5 milyon liralık artırımlar sonrası 660 milyon lirayla KİPTAŞ A.Ş.-İstanbul İmar A.Ş ortaklığı ihalede, tek teklif veren olarak kaldı. Encümenle anlaşma sağlanmasıyla; taşınmazın son bedeli 665 milyon lira olarak belirlenip, KİPTAŞ A.Ş - İstanbul İmar A.Ş ortaklığı tarafından satın alındı. İhaleye dair belge ve sözleşmeleri ortaklık adına KİPTAŞ A.Ş Genel Müdürü Ali Kurt imzaladı.
Satışı gerçekleştirilen arsanın 11 kat izninin bulunduğu ve turizm-ticaret alan kullanımına ve zemin altı otopark kullanım iznine sahip olduğu öğrenildi.Alanın, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu Metrobüs durağı, Beşiktaş'a da ulaşım sağlanan M7 Metro Hattı'nın istasyonları, Zincirlikuyu ve Levent'te bulunan AVM ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yakın bir konumda olduğu görüldü.