İstanbul'un kalbinde mıcır yüklü kamyon devrildi, yol kapandı!
İstanbul'da Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda sabah 08.00 sıralarında kontrolden çıkan mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazaya bir kargo minibüsü ve bir otomobil de karışırken, yola dökülen tonlarca mıcır Edirne istikametini trafiğe kapattı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’un en yoğun sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevkiinde meydana gelen kaza, sürücülere zor anlar yaşattı. Saat 08.00 sıralarında Edirne istikametine seyir halindeki mıcır yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsü Y.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen kamyonla birlikte aynı yönde ilerleyen bir otomobil ve bir kargo minibüsü de kazaya karıştı. Kamyonun dorsesinde bulunan tonlarca mıcır yola saçılarak asfaltı tamamen kapladı
. Olay yerine hızla sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri güvenlik önlemi alırken, trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Korkutan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
