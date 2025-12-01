İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu
İstanbul Üsküdar'da tadilat halindeki ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 00.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde bulunan ahşap binada çıktı.
1 / 10
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tadilat halinde olan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
2 / 10
Bu sırada alevler binayı sardı.
3 / 10
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
4 / 10