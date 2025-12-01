  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu

İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu

İstanbul Üsküdar'da tadilat halindeki ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu - Resim: 1

Yangın, saat 00.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde bulunan ahşap binada çıktı. 

1 / 10
İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde tadilat halinde olan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 / 10
İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu - Resim: 3

Bu sırada alevler binayı sardı. 

3 / 10
İstanbul'un kalbinde tarihi konak çıkan yangında kül oldu - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

4 / 10