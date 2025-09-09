İstanbul'un kalbinde turist taşıyan tur otobüsü alev alev yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sirayet etti. Polis ekipleri yangının çıktığı caddenin bulunduğu istikameti geçici olarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri ise alev topu haline gelen otobüse müdahalede bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tur otobüsünün alevli şekilde yandığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Otobüsün yandığı alanda bulunan park halindeki üç araç yangının sirayet etmesi sonucu hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı. Otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.