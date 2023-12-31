İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı
İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının gözde noktalarından Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.
Kaynak: DHA/İHA
Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.
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Megakentin en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu.
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Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor.
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne gelen turistler ise, meydan ve sokaklardaki süslemelerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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