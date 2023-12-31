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İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı

İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının gözde noktalarından Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı - Resim: 1

Beyoğlu'nda yılbaşı hazırlıkları kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. 

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İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı - Resim: 2

Megakentin en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklara da demir bariyer konuldu. 

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İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı - Resim: 3

Diğer yandan polis ekipleri Gezi Parkı girişinde bekleyişini sürdürüyor. 

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İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı - Resim: 4

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne gelen turistler ise, meydan ve sokaklardaki süslemelerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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