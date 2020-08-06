İstanbul'un kaldırımları işgal altında

"BEBEĞİMİ BEBEK ARABASIYLA ARABA YOLUNDAN GÖTÜRMEK ZORUNDA KALIYORUM"



Şişli'de oturduğu sokakta kaldırım işgali nedeniyle bebek arabasıyla ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Muharrem Timur, "Kendi mahallemdeki sokaktan örnek vereyim. Arabalar olduğu için bebeğimi bebek arabasıyla araba yolundan götürmek zorunda kalıyorum. İnsan köşeden bir araç gelecek diye korkuyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyor ve zorlanıyoruz. Bir kaldırım yapılıyor ve yapılan kaldırımın şekli, düzgünlüğü yok. Küçük bir bebek sonuçta sallanıyor ve zorlanıyor. Ben Şişli'de oturuyorum. Daracık bir kaldırım ve her tarafında araba oluyor. Geçemiyorsun" ifadelerini kullandı.