İstanbul'un koronavirüs haritası değişti! İşte ilçe ilçe son durum

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...