İstanbul'un koronavirüs haritası değişti! İşte ilçe ilçe son durum
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...
21 Aralık 2020'de HES koronavirüs yoğunluk haritasında alınan görüntü de ise yeşil alanların çoğaldığı açık bir şekilde görülüyor.
Anadolu Yakası'ndaki durum ise daha iç açıcı. 9 Aralık Çarşamba günü görüntülenen Anadolu Yakası haritası kırmızı ağırlıkta...