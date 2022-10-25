İstanbul'un köylerine kurt indi! Vatandaş tedirgin

"BÜTÜN HAYVANLARIM YERDE HEPSİ PARÇALANMIŞ"

Koyunları ölen olan Arif Güner, " Sabah çocuklar beni aradı. 'Ağabey çok acil çiftliğe gel' dediler. 'koyunlar ölmüş gel' dediler. Sabah geldim baktığımda o anda şok oldum. Bütün hayvanlarım yerde hepsi parçalanmış. Şoktan anlayamadım sonra baktım ki daha fazla zararım var. İlçe tarım ekipleri geldi tutanak tutuldu hepsini gömdüm. 18 tane koyunum telef oldu. Burada toplamda 78 tane hayvanım vardı. Boyun kısımlarından ısırmış boyun kısımdan köpük geliyor, kurt nefes borusunu kırmış. Bu köpek saldırısı değil bunu kesin ve kesin söylüyorum. Bizim bu civarında bir hafta önce yakın bir çiftliğe girmiş. Karşıda bir çiftlik var oraya da girmiş. Benim hayvanlara zarar verildiği gün yol üzerinde 3 tane Kurt görmüşler. Beni çekip vursaydınız daha iyi çünkü canımdan can gitti. Bir Kurt davasından ekmeğinden oldum mağdurum." dedi.