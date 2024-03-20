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İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı

Yerel seçimlere artık sadece 11 gün kala, ORC Araştırma İstanbul'un kritik ilçelerinden Ataşehir, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy ve Sarıyer'deki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

ORC Araştırma İstanbul'un Ataşehir, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette özellikle Kadıköy ve Ataşehir'deki oy oranları dikkat çekti.

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İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

ATAŞEHİR
CHP - Onursal Adıgüzel: Yüzde 29,2
AK Parti  - M. Naim Yağcı: Yüzde 27,8
İYİ Parti - Ali Coşkun: Yüzde 20,6
Kararsız: Yüzde 16,9
Diğer: Yüzde 5,5

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İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı - Resim: 3

ESENYURT
AK Parti - Hamit Öncü: Yüzde 39,7
CHP - Ahmet Özer: Yüzde 35,2
İYİ Parti - Muharrem Yıldız: Yüzde 3,8 
Kararsız: Yüzde 15,4
Diğer: 5,9

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İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı - Resim: 4

EYÜPSULTAN
AK Parti - Deniz Köken: Yüzde 42,4
CHP - M. Bülent Özmen: Yüzde 27,2
İYİ Parti - Emel Bilenoğlu: Yüzde 12,1
Yeniden Refah Partisi - Lokman Çelik: Yüzde 6,2
Zafer Partisi - Bora Göktepe: 2,4
Kararsız: Yüzde 7
Diğer: Yüzde 2,7

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