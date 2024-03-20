İstanbul'un kritik 5 ilçesinde son seçim anketi açıklandı
Yerel seçimlere artık sadece 11 gün kala, ORC Araştırma İstanbul'un kritik ilçelerinden Ataşehir, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy ve Sarıyer'deki son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma İstanbul'un Ataşehir, Esenyurt, Eyüpsultan, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette özellikle Kadıköy ve Ataşehir'deki oy oranları dikkat çekti.
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ATAŞEHİR
CHP - Onursal Adıgüzel: Yüzde 29,2
AK Parti - M. Naim Yağcı: Yüzde 27,8
İYİ Parti - Ali Coşkun: Yüzde 20,6
Kararsız: Yüzde 16,9
Diğer: Yüzde 5,5
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ESENYURT
AK Parti - Hamit Öncü: Yüzde 39,7
CHP - Ahmet Özer: Yüzde 35,2
İYİ Parti - Muharrem Yıldız: Yüzde 3,8
Kararsız: Yüzde 15,4
Diğer: 5,9
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EYÜPSULTAN
AK Parti - Deniz Köken: Yüzde 42,4
CHP - M. Bülent Özmen: Yüzde 27,2
İYİ Parti - Emel Bilenoğlu: Yüzde 12,1
Yeniden Refah Partisi - Lokman Çelik: Yüzde 6,2
Zafer Partisi - Bora Göktepe: 2,4
Kararsız: Yüzde 7
Diğer: Yüzde 2,7
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