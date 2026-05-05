İstanbul'un lüks AVM'sinde şoke eden hırsızlık: 10 yaşındaki hırsızın tam 92 suç kaydı çıktı!
İstanbul Sarıyer’deki lüks bir alışveriş merkezinde bebek arabasından çanta çalan 10 yaşındaki D.T., polisin takibiyle takside yakalandı. Yakalanan çocuğun emniyetteki sorgusunda ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti: Küçük yaşta tam 92 hırsızlık kaydı!
İstanbul İstinye'deki lüks bir alışveriş merkezinde (AVM), bebek arabasından yapılan hırsızlık olayı asayiş ekiplerini bile hayrete düşürdü. Çocuklarıyla vakit geçiren M.A. isimli annenin bebek arabasına asılı olan ve içerisinde 100 bin TL değerinde cep telefonu ile nakit para bulunan çantasını çalan 10 yaşındaki D.T., Sarıyer polisinin titiz çalışmasıyla yakalandı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri hemen güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, küçük yaştaki şüphelinin bir süre hedef seçtiği aileyi takip ettiği, ardından profesyonel bir hamleyle çantayı alarak hızla AVM dışına çıktığı görüldü.
Bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaşan D.T., Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda polis ekiplerince durdurulan araçta çalıntı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.
Emniyete götürülen 10 yaşındaki D.T.’nin GBT sorgulaması yapıldığında, güvenlik güçleri gözlerine inanamadı.