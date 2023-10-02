  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı

İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı

İstanbul'da geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışlar Şile'de dereleri taşırırken derenin getirdiği çamur masmavi Karadenizi kahverengiye çevirdi.

İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı - Resim: 1

İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu. DHA ve İHA'nın haberine göre Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı.

1 / 12
İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı - Resim: 2

Şile'nin 71.6 kilogram yağış aldığı öğrenildi. Şile'de Koca derenin taşıdığı çamur Karadeniz'i kahverengiye boyadı. 

2 / 12
İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı - Resim: 3

Çamuru andıran deniz havadan da görüntülendi.

3 / 12
İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı - Resim: 4
4 / 12