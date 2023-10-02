İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı
İstanbul'da geçen haftadan bu yana etkili olan sağanak yağışlar Şile'de dereleri taşırırken derenin getirdiği çamur masmavi Karadenizi kahverengiye çevirdi.
İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu. DHA ve İHA'nın haberine göre Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı.
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Şile'nin 71.6 kilogram yağış aldığı öğrenildi. Şile'de Koca derenin taşıdığı çamur Karadeniz'i kahverengiye boyadı.
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Çamuru andıran deniz havadan da görüntülendi.
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