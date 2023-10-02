İstanbul'un masmavi sahili, çamura bulandı

İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli yağış Şile'de dereyi taşırınca su baskınlarına neden oldu. DHA ve İHA'nın haberine göre Şile'nin Ağva, Göçe Ovası ve Sungurlu mahallerinde özellikle tarım arazileri, seralar ve bungalov evler su altında kaldı.