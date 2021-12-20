İstanbul'un meşhur Zürafa Sokağı dönüşüme giriyor

“DÖNÜŞÜM TAMAMEN HAK SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞUNDA”

Gelişen dünyayla Zürafa Sokak’ın daha modern daha çağdaş bir şekilde dünyaya hitap edeceğini belirten Yıldız, "Gönül arzu eder ki en kısa sürede bu sokak istediğimiz seviyeye gelsin. Biz sokağa fonksiyon yüklüyoruz. Herhangi oluşmuş bir proje yok. Kamulaştırma söz konusu değil. Buranın dönüşümü tamamen hak sahiplerinin sorumluluğunda” diye konuştu.