İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı

Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. 23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı.