İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı
İstanbul Sarıyer'de restorana yapılan molotof kokteylli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, 1 Temmuz Salı günü İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy mahallesinde meydana geldi.
1 / 12
Edinilen bilgiye göre şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı.
2 / 12
Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. 23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı.
3 / 12
Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.
4 / 12