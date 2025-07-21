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İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı

İstanbul Sarıyer'de restorana yapılan molotof kokteylli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı - Resim: 1

Olay, 1 Temmuz Salı günü İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy mahallesinde meydana geldi. 

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İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı. 

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İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı - Resim: 3

Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. 23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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İstanbul'un ''molotofçu'' saldırganı kamerada: İki iş yerine molotof attı - Resim: 4

Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.

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