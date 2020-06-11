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  3. 11 Haziran 2020 17:13

İstanbul'un ormanlarında doğa devriyesi başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ormanların korunması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ''Doğa Devriyesi'' projesi başlattı.

İstanbul'un ormanlarında doğa devriyesi başladı


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İstanbul'un ormanlarında doğa devriyesi başladı

Havadan polis helikopteri ve termal drone'lar ormanları denetlerken, yerden ise atlı polisler, yunus polisleri, özel harekat polisleri ile özel eğitimli polis köpekleri de uygulamalara katılacak.

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İstanbul'un ormanlarında doğa devriyesi başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul'da 2019 yılında 4 ayrı ormanlık alanda kasıtlı şekilde çıkarılan yangınlar nedeniyle ve ormanlık alanda gezi, piknik yapan vatandaşların güvenliğini sağlamak için yeni bir proje başlattı.

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İstanbul'un ormanlarında doğa devriyesi başladı

Ormanların ve vatandaşların korunması amacıyla başlatılan proje "Doğa devriyesi" adıyla bugün Sultangazi Hacıbektaşı Veli Kent Ormanı'nda çok sayıda polis ekibinin katılımıyla başladı.

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