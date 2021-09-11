İstanbul'un orta yerinde tarihi keşif
Fatih Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu.
Fatih Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu.
Zeminin 1 metre 20 santim altında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, "Tarihi Yarımada Avrupa 2'nci bölge 4'üncü kısım müteferrik atık su ve yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında Unkapanı bölgesinde kalıntılara rastlandı.
Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibariyle muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.
Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde.