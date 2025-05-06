İstanbul'un özgün karakterini kaybeden meydanı görkemli günlerine döndü

Son üç yılda Beyazıt Meydanı, hem kültürel hem de toplumsal etkinliklerin merkezi haline geldi. İBB tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserleri, mobil kitap fuarları ve geleneksel enstrüman tanıtımları gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra, Filistin’e destek yürüyüşleri, üniversite gençliğinin dayanışma organizasyonlarına da sahipliği yaptı.