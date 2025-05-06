İstanbul'un özgün karakterini kaybeden meydanı görkemli günlerine döndü
Zamanla işlevini yitirip otoparka dönüşen ve özgün karakterini kaybeden Beyazıt Meydanı, İBB’nin gerçekleştirdiği yenileme projesi sayesinde eski canlılığına kavuştu. 2022'de yenilenmiş haliyle açılan meydan, o tarihten itibaren yeniden fuarlar, söyleşiler, konserler ve çeşitli etkinliklerle dolup taştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un Kurtuluşunun 99’ncu yıldönümünde, kentin tarihi alanı Beyazıt Meydanı’nın yıllardır süren yenilenme çalışmasını tamamladı.
6 Ekim 2022’de yenilenen Beyazıt Meydanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbulluların katılımıyla halkın kullanımına açıldı.
Son üç yılda Beyazıt Meydanı, hem kültürel hem de toplumsal etkinliklerin merkezi haline geldi. İBB tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserleri, mobil kitap fuarları ve geleneksel enstrüman tanıtımları gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra, Filistin’e destek yürüyüşleri, üniversite gençliğinin dayanışma organizasyonlarına da sahipliği yaptı.
Ayrıca Cumhuriyet’in 101. yılına özel hafıza turları ve bando konserleriyle meydanın tarihi kimliği yeniden canlandı. Bu etkinlikler, Beyazıt Meydanı’nı hem kültürel üretimin hem de toplumsal dayanışmanın canlı bir sahnesi olarak öne çıkardı.