İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike

"ELEKTRİK SİSTEMLERİ ÇELİK BORULAR İÇİNDE OLMALI"

DHA'nın haberine göre, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, İstanbul'un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı'da restorasyon çalışmaları 2 yılı aşkın süredir devam ediyor. Restorasyon kapsamında çatısı tamamen onarılan, atık su ve temiz su kanalları değiştirilen Kapalıçarşı'da bazı kapılarda elektrik kabloları görülüyor. Çarşının içindeki kablo görüntüleri, yarattığı görüntü kirliliğinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan su baskınıyla da yangın riskini akıllara getirdi. Levent Yasa, "Tarihi yapılarda özellikle yangın tehlikesi bizim için çok önemli. Tarihi yapılara çok büyük tahribat verdiğinden dolayı yangınla ilgili önlemlerin alınması elzem. Eğer yangınla ilgili önlemler alınmazsa ve tarihi yapıda bir yangın meydana gelirse, tarihi dokuya çok büyük zarar veriyor. O tarihi yapıyı da genellikle kaybediyoruz. Bunun olmaması için de gerekli yangın korunum önlemlerinin alınması gerekiyor. Özellikle bu konuda tadilat yapılacaksa, orada çalışacak firmaların, müşavir firma olabilir uygulama firması olabilir, mutlaka Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarına bu projeleri onaylatması gerekiyor ki, herhangi bir şekilde tarihi yapıya, imalat ve üretim sırasında zarar verilmesin. Aynı zamanda bölgedeki itfaiye kuruluşundan da görüş alınması gerekiyor ki tarihi yapının ana aksına veya tarihi yapının içindeki değerli sanat eserlerine ve benzeri malzemelere zarar gelmeden bu uygulamalar yapılabilsin. Tarihi yapıların içindeki elektrik hatlarının ve elektrik sistemlerinin mutlaka çelik borular içerisinde olması gerekiyor. Bunların bileşenlerinin de mutlaka çelikten koruyucu malzemelerle korunmuş olması gerekiyor ki herhangi bir elektrik kaynaklı yangınla karşı karşıya kalmayalım" ifadelerini kullandı.