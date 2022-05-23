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  4. İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler

İstanbul'un yeşil alan olarak elinde kalan son cenneti Belgrad Ormanı'nda piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.

İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Resim: 1

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti.

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İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Resim: 2

Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Resim: 3

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

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İstanbul'un son cenneti Belgrad Ormanı'nı çöplüğe çevirdiler - Resim: 4
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